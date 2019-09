Albero su un'auto in transito, una persona illesa e un'altra ferita

CRONACA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 15:19

Un'albero d'alto fusto si è spezzato abbattendosi su un'auto in transito. È accaduto pochi minuti fa in zona Vonio nel comune di Lamezia Terme. L'albero, spezzatosi alla base, si è abbattuto sulla carreggiata della strada che collega Vonio con la frazione Acquafredda. Cadendo ha colpito in pieno una Fiat Stilo in transito. A bordo della vettura il conducente e la moglie.

Illeso l'uomo, mentre la donna che ha riportato ferite non gravi alla testa è stata tempestivamente trasportata in ospedale da una vettura privata prima dell'arrivo del Suem118. Sono intervenuiti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme per la messa in sicurezza della vettura e la rimozione dell'albero. La strada interessata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.