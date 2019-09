Arrestato per furto d'auto: accolta la richiesta di scarcerazione

CRONACA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 15:49

E' stata rigettata dal Giudice nel processo per direttissima la richiesta misura cautelare avanzata dal pm degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria per Alessandro Scozzafava, accusato di furto d'auto, ordinando pertanto l'immediata scarcerazione. Il giudice ha pertanto accolto la richiesta del legale dell'uomo, l'avvocato Luca de Munda. Il giudice ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari tenuto conto del precedente specifico risalente nel tempo (era difatti stata contestata la redicidiva) oltre che in ordine alle altre modalità dell'azione. Il processo è stato rinviato con rito direttissimo al'udienza del 10 marzo 2020.

