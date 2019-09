Settembre al Parco, divieto di vendita di bevande in vetro e alcol

POLITICA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 16:53

Il sindaco Sergio Abramo, in occasione della manifestazione “Settembre al Parco”, ha disposto con apposita ordinanza il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio e di bevande alcooliche e superalcoliche. Il provvedimento, adottato su richiesta del personale della Questura, sarà vigente dalla data odierna, giovedì 5 settembre, e ogni giorno successivo fino al termine della rassegna, dalle ore 17 alle ore 02.

In particolare è previsto il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio - prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica – e di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, compresi quelli che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione. I divieti saranno operativi all’interno del perimetro delimitato del Parco della Biodiversità.