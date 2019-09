Videosorveglianza, fibra ottica e poi le 150 telecamere sulla città

POLITICA

Giovedì 05 Settembre 2019 - 17:7

Continuano gli interventi finalizzati all’installazione del sistema di videosorveglianza nel capoluogo: è attualmente in corso la messa in posa dei cavi in fibra ottica; subito dopo comincerà il montaggio e la relativa attivazione delle circa 150 fra telecamere e lettori di targa che mapperanno l’intero perimetro della città. Il sindaco Sergio Abramo sta seguendo di persona, confrontandosi con l’ufficio tecnico di Polizia di Stato della Questura, l’iter degli interventi.

Il primo cittadino ha anche sollecitato l’esecuzione delle opere nel minor tempo possibile e, in particolare, per i quartieri della zona sud della città. “Ci vorranno all’incirca altri due mesi per i primi visibili risultati di un ampio progetto che avrà piena luce fra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo - ha affermato Abramo - e che è stato reso possibile da un finanziamento di 2 milioni di euro erogato dal ministero dell’Interno e dalla Regione sulla base di un progetto predisposto dal Comune con la collaborazione, importantissima, dell’ufficio tecnico della Polizia di Stato della Questura e della Prefettura. Ringraziando - ha concluso il sindaco - il questore Di Ruocco e il prefetto Ferrandino e tutti i funzionari coinvolti, non posso che sottolineare come, una volta ultimati gli interventi, questo ampio sistema di videosorveglianza contribuirà, anche se da solo non può bastare, a rendere Catanzaro ancora più sicura”.