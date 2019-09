Mimmo-Lucano-torna-a-Riace-accolto-dai-rifugiati

CRONACA

'Per prima cosa andrò a trovare mio padre, che sta ancora male. Mi ripropongo di continuare a fare del bene e di aiutare chi arriverà a Riace come rifugiato'

Giovedì 05 Settembre 2019 - 17:32

Mimmo Lucano é arrivato a Riace dopo la revoca del divieto di dimora disposta dal Tribunale di Locri. L'ex sindaco, che era accompagnato da uno dei suoi difensori, l'avvocato Andrea Daqua, é stato accolto da alcune decine di persone, tra cui un gruppo di rifugiati rimasti in paese. "Sono contento - ha detto Lucano - di essere tornato a Riace. Per prima cosa andrò a trovare mio padre, che sta ancora male. Mi ripropongo di continuare a fare del bene e di aiutare chi arriverà a Riace come rifugiato"

Lucano ha riferito anche di essere intenzionato a dormire stanotte nella sua abitazione. "Devo verificare, comunque - ha detto - se la casa é agibile perché lo scorso inverno ha subito danni a causa di alcune infiltrazioni piovane. Si tratta di problemi, comunque, che passano in secondo piano rispetto alla gioia di essere tornato finalmente nella mia Riace, un luogo che adoro e che rappresenta tutta la mia vita".