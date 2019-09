SCUOLA E UNIVERSITA'

Al via 'Amica Sofia', la scuola di filosofia per bambini e ragazzi

Giovedì 05 Settembre 2019 - 17:50

Formarsi sulla filosofia con i bambini e i ragazzi e immaginare insieme un altro mondo possibile, è il duplice obiettivo della scuola nazionale organizzata da Amica Sofia, associazione per la promozione della filosofia dialogica. L’esperienza formativa sarà incentrata sulla filosofia come luogo dell’accoglienza e si terrà dal 17 al 20 ottobre in Calabria, tra Camini e Riace, zona simbolo dell’incontro con l’altro. La scuola prevede sessioni formative e laboratori, tenuti da esperti di filosofia con i bambini e docenti universitari, e momenti dedicati alla poesia, all’arte, alla musica e alla scoperta del territorio con le visite guidate.

Si tratta, dunque, di un’esperienza formativa residenziale che mette in rete docenti, alunni, ricercatori, operatori sociali, per raffinare la pratica della filosofia «come luogo dell’accoglienza di sé, dell’altro, dell’altro in sé, di sé nell’altro, in un contesto storico in cui sembra prevalere la paura del diverso e in un contesto geografico e culturale che, invece, mostra come le pratiche filosofiche possano divenire luogo fondante dell’accoglienza», spiega Massimo Iiritano, presidente di Amica Sofia. Entro il 10 settembre, si può proporre un paper inviando l’abstract all’indirizzo presidenza@amicasofia.it.

La scuola è organizzata in collaborazione con Jungi Mundu, Hermes cooperativa sociale e Mag libreria di Siderno; con il patrocinio di Università della Calabria, OSCOM (Università degli Studi di Napoli Federico II), Farfilò (Università di Bologna), rete di scuole La Biga alata, Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. Come iscriversi È possibile iscriversi sulla piattaforma S.of.i.a. del Miur, con la possibilità di utilizzare la carta del docente per la quota di partecipazione (50 euro) - Id 48705 Contestualmente è richiesta la compilazione del seguente modulo google forms

https://forms.gle/KndfVupU1XiaDMEw8

Per maggiori info e il programma completo

www.amicasofia.it

http://www.amicasofia.it/wp-content/uploads/2019/07/SCUOLA-AUTUNNALE-AMICA-SOFIA-PROGRAMMA.pdf