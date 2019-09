SPORT

Catanzaro, al via le prove generali per Monopoli

Da domani porte chiuse per trovare la concentrazione. Oggi, intanto, "lezioni private" per i nuovi arrivati Bianchimano e Quaranta

Giovedì 05 Settembre 2019 - 20:0

di Gianfranco Giovene

Tutti seduti all'ombra della panchina e il solo Auteri in piedi a fare catechesi. Si è aperta così la seduta di questo pomeriggio a Giovino: con la rosa raccolta nella sua interezza in un angolo non baciato dal solleone e il mister ad illustrare urbi et orbi il programma dei lavori che traghetterà al Monopoli e da lì in poi. Da domani i cancelli di Giovino prima e del "Ceravolo" poi verranno serrati in via definitiva: dietro di essi il Catanzaro cercherà di ritrovare la giusta concentrazione in vista della seconda trasferta consecutiva di campionato - a Monopoli - dopo quella di domenica scorsa a Bisceglie.

Saranno prove generali di formazione lontano da occhi indiscreti, esami casalinghi per così dire volti alla scelta dell'undici più idoneo per affrontare i biancoverdi di Scienza; oggi invece sono andate in scena un po' di lezioni private per i nuovi arrivati.

Una ripassata veloce di movimenti ed automatismi sia per Bianchimano - che qualcosa la ricordava già dalla precedente esperienza - che per il giovane Quaranta. E in fondo, Auteri lo aveva già annunciato alla vigilia di Bisceglie che sarebbe andata così non appena chiuso il mercato, sottolineando la necessità di «inserire subito gli ultimi innesti nel contesto di squadra». Difficile che la punta arrivata dal Perugia e il coetaneo difensore girato in prestito dall'Ascoli - giocherà con il numero trentuno, mentre a Bianchimano è andato il diciotto e a Tascone il tredici - vengano impiegati dal primo minuto; più probabile per loro un impiego part-time per iniziare gradualmente a prendere contatto con la nuova realtà di squadra.

Per Monopoli potrebbe recuperare anche Nicoletti, oggi alle prese con lavoro differenziato a bordo campo, mentre sono rimasti ai box - entrambi sul lettino del fisioterapista - il lituano Adamonis e il centrocampista Urso - per il cui rientro bisognerà ancora attendere. Facile che al "Veneziani" si veda un Catanzaro solo leggermente modificato rispetto a quello della settimana scorsa. Ma tutto si deciderà negli esami del venerdì e della rifinitura.