Col premio Rotella un po' di Catanzaro al Festival di Venezia

Giovedì 05 Settembre 2019 - 22:40

Anche, Catanzaro sul red carpet della 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Stasera, alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia sul Canal Grande, si è tenuta la diciannovesima edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella, organizzato in collaborazione con il Mimmo Rotella Institute.

A premiare le star il direttore artistico della Fondazione Rotella, Gianvito Casadonte - Presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Aghnessa Rotella e vicepresidente Mario Nuciforo - il consigliere regionale Sinibaldo Esposito intervenuto in rappresentanza del Consiglio regionale e il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni in rappresentanza della città.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito al regista italiano Giuseppe Capotondi e a due eccezionali protagonisti del cast del suo film, The Burnt Orange Heresy, presentato a Venezia fuori concorso: il grande attore di origine canadese Donald Sutherland, che interpreta la figura di un leggendario artista, e la rockstar Mick Jagger, qui nel personaggio di un potente collezionista. Capotondi e Sutherland saranno ospiti d’onore di questa speciale serata per Venezia ed, anche, per la Calabria e Catanzaro