Il-10-novembre-si-vota-a-Lamezia-e-in-altri-due-centri-della-provincia

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 8:22

Sono fissate per il prossimo 10 novembre le elezioni comunali di Lamezia Terme. Eventuale ballottaggio il 24 novembre. Lo ha reso noto in una comunicazione ufficiale emessa il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino. Per essere certi che la città della Piana vada alle urne in quella data si dovrà però aspettare il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla legittimità del Commissariamento del Comune avvenuto nel 2017. Sempre il 10 novembre si recheranno alle urne anche i Comuni di Petronà e di Cropani, sempre in provincia di Catanzaro.