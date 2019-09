La comunità di S. Maria di Porto Salvo è pronta per la sua festa

CRONACA

Tanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana tra fede, storia e memoria nel 225esimo anniversario dell'edificazione della chiesa

Venerdì 06 Settembre 2019 - 8:39

Sono giorni importanti per la grande comunità della Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo del quartiere Lido di Catanzaro che proprio quest'anno festeggia i 225 anni dalla sua edificazione. Un percorso tra fede, storia e memoria accompagnerà, questo fine settimana, la comunità e i tanti curiosi che vorranno ripercorrere le tappe di una parrocchia che è stata da sempre un punto di riferimento per i fedeli del quartiere marinaro.

È, infatti, proprio grazie all'edificazione di questa Chiesa che il piccolo villaggio di pescatori catanzarese, nella seconda metà del 700', ha avuto il suo punto di ritrovo e aggregazione per crescere negli anni nella fede. La devozione della comunità a Santa Maria di Porto Salvo è legata al sentimento d'amore che da sempre ha caratterizzato la fede dei residenti del villaggio di pescatori, situato proprio sul tratto di costa dove oggi sorge ingrandito il quartiere Lido di Catanzaro.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

I suoi festeggiamenti sono vissuti intensamente non solo dai parrocchiani ma anche dai tantissimi devoti a Santa Maria di Porto Salvo che ogni anno, l'ultima domenica di luglio, assistono numerosi alla tradizionale processione in mare. Gli appuntamenti per il 225° anniversario dalla sua edificazione, organizzati e voluti fortemente dal parroco Don Rino Grillo e dai suoi parrocchiani, sono iniziati ieri pomeriggio con l'inaugurazione di una mostra storico-fotografica e proseguiranno per tutto il fine settimana.

Questo pomeriggio alle 19.30 è fissata la celebrazione di una Santa Messa sull'arenile in direzione del Monumento ai Caduti in Mare, mentre sabato alle 19.00 sono in programma due momenti di ascolto e confronto "La chiesa comunità in cammino" a cura di Don Vincenzo Moniaci e "La parrocchia tra fonti e racconti" a cura di Sergio Staface. Gli appuntamenti fissati per l'anniversario termineranno Domenica alle 18.30 con la Santa Messa celebrata da Mons. Antonio Cantisani.

Maria Teresa Rotundo