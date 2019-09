'Io vittima di violenza ringrazio l'associazione Astarte per l'aiuto'

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 9:29

"Sono la figlia della donna che per anni ha subito violenze fisiche, psicologiche ed economiche da parte del marito". Così inizia una lettera inviata in redazione che fa riferimento a un episodio di cronaca di alcuni giorni fa (leggi qui)

"È doveroso da parte mia segnalare che è stato grazie al sostegno del centro antiviolenza Astarte di Catanzaro che il crimine, che si stava perpetrando nei confronti di mia madre, è venuto alla luce. Vorrei che l'opinione pubblica venisse a conoscenza della qualità del sostegno offerto dall'associazione.

Il 29 agosto scorso ho trascorso un'intera giornata contattando vari centri antiviolenza della città che non sono stati in grado di accogliere la mia richiesta di aiuto perché privi di operatori, o perché quando presenti, preferivano incontrarmi su appuntamento da concordare nei giorni a seguire. In questo scenario spicca l'intervento tempestivo del centro Astarte, che poco dopo il mio contatto telefonico mi ha accolto presso i suoi uffici.

Qui la presidentessa dell'associazione ha ascoltato, attraverso le mie parole, la triste storia di mia madre e con empatia e competenza mi ha indicato l'iter da seguire per porre fine alle umiliazioni e ai maltrattamenti. Appena un'ora dopo, accompagnata dal legale del centro, mi sono recata presso la stazione dei carabinieri di Marcellinara a denunciare la condizione in cui versava mia madre. Terminato il colloquio ho contattato mia madre per dirle che non è, e non siamo sole, ma abbiamo accanto figure professionali e competenti che la aiuteranno a riscattarsi dai tanti soprusi. Nel proseguo della vicenda giudiziaria il centro Astarte continua quotidianamente a fornirci assistenza legale e sociale. All'associazione va il mio ringraziamento speciale".