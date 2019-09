Assistente Studio Odontoiatrico: ripresa la II edizione del corso

PUBBLIREDAZIONALE

Presso la sede dell’Agenzia Formativa Performare. Numero di iscritti in aumento rispetto all'edizione precedente

Venerdì 06 Settembre 2019 - 9:23

Sono riprese stamane alle ore 8.30 presso la sede dell’Agenzia Formativa Performare, le lezioni della II Edizione del Corso per il conseguimento della qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico.

Sono ben 21 i discenti in aula, numero che ha superato gli iscritti della I Edizione.

Per completezza d’informazione i 16 allievi del primo corso, partito nella scorsa primavera, sono invece in piena fase di stage presso i numerosi studi odontoiatrici convenzionati con l’Agenzia Performare.

Si ricorda che sono numerose le competenze che gli allievi conseguiranno frequentando il corso, spaziando dagli aspetti tecnico-clinici e organizzativi del trattamento dello strumentario, dei materiali e delle apparecchiature, fino all’assistenza vera e propria alla poltrona con supporto psicologico-relazionale nei confronti del paziente. Gli utenti impareranno, inoltre, ad interagire con le varie figure professionali che gravitano in un’equipe odontoiatrica conseguendo o perfezionando caratteristiche personali come, la capacità di mediazione e il saper lavorare in gruppo.

Queste sono solo alcune delle competenze che l’allievo conseguirà al termine del percorso formativo promosso dall’Agenzia Formativa Performare di Catanzaro finalizzato al rilascio della qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), valida su tutto il territorio nazionale, spendibile per lavorare nel settore privato e pubblico.

Inoltre, viste la numerose domande di iscrizione pervenute durante il periodo estivo (dato che evidenzia l'attenzione verso una nuova figura professionale richiesta dal mercato del lavoro), l’Agenzia Performare ha deciso di programmare l'avvio dela III Edizione nel prossimo mese di Ottobre.

Coloro i quali vorranno cogliere questa opportunità, o semplicemente per richiedere informazioni o un appuntamento in sede, relativamente ai posti disponibili, potranno rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa dell’Ente inviando una email a segreteria@performarecz.it oppure contattando i seguenti recapiti: 393.90.92.203 – 0961.195.63.64

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.performarecz.it.