Centinaia le richieste di iscrizioni per i corsi di Laurea dell’Umg

PUBBLIREDAZIONALE

Venerdì 06 Settembre 2019 - 9:42

Appena concluse le prove di ammissione ai test per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi Dentaria che hanno interessato tanti giovani Calabresi e non, aspiranti del camice bianco, e che hanno coinvolto, in Italia, circa 70.000 partecipanti nelle varie Università Italiane, è il momento di una prima valutazione sull’andamento delle iscrizioni.

L’Ateneo Catanzarese, unica Università nella Regione Calabria in cui è attiva la Scuola di Medicina e Chirurgia, si prepara per l’11 settembre, giorno delle prove dei test per le Professioni Sanitarie che registra un gradimento di quasi 1.700 domande, quindi una considerevole percentuale di aspiranti concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, pari a 645 unità tra posti per studenti comunitari e non comunitari.

Molto soddisfatto il Rettore dell’Università di Catanzaro, Prof. Giovambattista De Sarro, per la fiducia che è stata riposta nell’offerta formativa di questo Anno Accademico che avrà inizio il 1° Novembre prossimo e che, a meno di un mese dall’apertura delle iscrizioni, ha registrato un tutto esaurito per alcuni corsi di laurea: basta citare l’esempio del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia, che ha visto già, oltre ai 100 posti disponibili, altre 548 richieste di immatricolazioni, oppure dei corsi di laurea triennale in Biotecnologie, con ulteriori richieste di iscrizione, oltre i 100 posti disponibili, pari a 426 unità oppure in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva con più di 200 richieste d’immatricolazione oltre i 250 posti disponibili e ancora in Scienze Motorie e Sportive con richieste di immatricolazioni di oltre 416 unità rispetto ai 180 posti disponibili già occupati.

“Effetto” a parere del Magnifico Rettore, Prof. De Sarro, “del competitivo e qualificante ventaglio di corsi di studio, che ogni anno si arricchisce con sempre di nuovi e, per quest’Anno Accademico con Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e con Psicologia Cognitiva e Neuroscienze, entrambi Corsi di Laurea Magistrali per i quali ancora si può produrre domanda di iscrizione essendo a prova selettiva come da programmazione nazionale”.

Le attività formative dei vari corsi di laurea trovano allocazione nel Campus dell’Ateneo di Catanzaro, ad eccezione del Cdl in Sociologia e del CdL in Scienze Motorie le cui attività didattiche vengono svolte nel del Centro cittadino.

I Corsi di Studio afferenti all’area bio- medica e farmaceutica svolgeranno le lezioni teoriche e le attività pratiche nei moderni laboratori di ricerca dotati di strumentazioni e apparecchiature all’avanguardia, nei laboratori di simulazione e avvalendosi dell’innovativo tavolo anatomico. L’acquisizione delle competenze tecniche e relazionali, ovvero i tirocini curriculari, che rappresentano circa il 30% dell’intero percorso formativo saranno svolti presso le strutture sanitarie pubbliche o private del territorio calabrese.

E’ comunque ancora possibile immatricolarsi all’UMG, ad esempio ai corsi dell’area giuridico-economica e sociale: Corsi di laurea triennali in Sociologia, Economia Aziendale, Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ed ai Corsi di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management e in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse, per i quali lunedì 16 Settembre è previsto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia il “ Matricola Day”, una giornata rivolta all’accoglienza dei giovani dedicata alla presentazione dei vari Corsi di Laurea e dei relativi piani di studio.

Inoltre c’è disponibilità di posti anche per alcuni corsi di laurea dell’area bio-medica, ad esempio i corsi di laurea triennali in Ingegneria Informatica e Biomedica, in Scienze e Tecnologie delle produzioni Animali, oppure i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Biomedica, in Biotenologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche e in Psicologia cognitiva e neuroscienze.

L’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro presenta anche un’ampia offerta formativa post lauream con molte opportunità fra: Master di Primo e di Secondo livello, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento, Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per medici e non medici, la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, i Dottorati di Ricerca in “Biomarcatori delle Malattie Croniche e Complesse”, in “Scienze della Vita”, in “Oncologia Molecolare e Traslazionale e Tecnologie Medico-Chirurgiche-Innovative”, in “Ordine Giuridico ed Economico Europeo”.

Inoltre, saranno di prossima attivazione Corsi specifici per la formazione di insegnanti e educatori per l’infanzia esempio FIT e TFA.

L’intera offerta è consultabile sul sito internet istituzionale al seguente link: https://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa