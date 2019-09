Discariche chiuse,sindaci si autoconvocano in protesta via Whatsapp

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 11:0

di Giulia Zampina

Anche i sindaci della Provincia di Catanzaro hanno il loro bel gruppo Whatsapp, per l'esattezza è il gruppo "Anci". Ed è tramite questo moderno e nuovo metodo di comunicazione che si sono dati appuntamento oggi, nel pomeriggio, alla Cittadella regionale. Il motivo della chiamata a raccolta, che vuole essere assolutamente una manifestazione determinata e pacifica, è avere risposte immediate circa la riapertura delle discariche. In molti Comuni, soprattutto quelli più piccoli, la raccolta differenziata è infatti ferma da alcuni giorni con non pochi disagi per le amministrazioni e per i cittadini. Quanto alta sarà la partecipazione è ancora presto per dirlo, ma l'auto convocazione tramite whatsapp per il momento ha avuto molte "spunte blu".