Proseguono-i-preparativi-della-Cena-in-bianco-2019

ARTE E CULTURA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 11:15

Proseguono i preparativi per la quarta edizione della Cena in bianco in programma il prossimo venerdì 13 settembre. L'appuntamento, quest’anno, come svelato nei giorni scorsi, sarà in Piazza Sant'Angelo ed in Via Case Arse. Una scelta, quella della location, che mira a riscoprire uno spazio urbano dimenticato nella speranza che lo stesso possa rientrare nell'agenda di chi amministra la cosa pubblica e nelle quotidiane attenzioni dei cittadini.

Partecipare alla Cena in Bianco, che anche quest'anno avrà la partnership di Catanzaroinforma è semplice. Ognuno è chiamato a partecipare, in bianco, allestendo la propria tavola, anch'essa rigorosamente di colore bianco. L'invito è per grandi e piccini. Accade già in tantissime altre città, da Torino a Bari, da Palermo a Trieste.

Sarà un’occasione unica per riscoprire il centro storico della città restituendogli la veste di spazio di socializzazione e di condivisione di valori comuni. Una nuova forma di marketing territoriale che riparte, in primo luogo, dalla rivalutazione dei luoghi storici per arrivare a regalare, all'esterno, un’immagine positiva e accogliente di città.

Poche e facili sono le regole per poter partecipare a questa quarta edizione: è una cena “fai da te”, ognuno prepara e porta tutto da casa; ognuno prepara l’allestimento per la propria tavola: candele, fiori, lanterne, centritavola, segnaposti, menu, bolle di sapone e palloncini; ogni partecipante porta tovaglia e tovaglioli in tessuto, posate in metallo, piatti in ceramica, bicchieri in vetro (assolutamente vietati carta e plastica); ognuno sceglie il proprio menù e lo prepara; in tavola sono permessi solo acqua e vino (vietati i superalcolici); ognuno porta il sacchetto della spazzatura e porta via tutti i rifiuti.

Di seguito le coordinate per chiedere qualsiasi informazione, soddisfare ogni curiosità e, ovviamente, formalizzare la propria prenotazione. E’ possibile scrivere in privato alla pagina facebook “Cena in Bianco Catanzaro Official”, sul profilo Instagram dedicato “Cena in Bianco Catanzaro” o, ancora, scrivere all’indirizzo mail cenainbiancocz@libero.it. Inoltre è possibile chiamare al numero di telefono +39 3274647284 (anche WhatsApp).