Torna il 'Premio Catanzaroinforma'. Appuntamento il 20 settembre

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 11:22

Venerdì 20 settembre si rinnoverà l'appuntamento con il premio "Catanzaroinforma", ideato lo scorso anno dalla nostra testata per celebrare quei catanzaresi che spesso operano senza avere i riflettori puntati addosso ma che, con il loro lavoro, rendono Catanzaro più bella, umanamente e culturalmente.

Sul palco del Teatro Comunale, a ricevere il premio realizzato dall'artista catanzarese Nuccio Loreti, uomini e donne che lavorano nel sociale o per riscoprire e tramandare le nostre tradizioni. "Anche quest'anno - spiega Davide Lamanna che sta coordinando l'organizzazione - abbiamo puntanto su personaggi e associazioni che si impegnano a fondo per il prossimo o che, attraverso la loro arte, sono testimoni di un'attività che tende a valorizzare il nostro territorio.

Si tratta di una linea condivisa con il direttore Riccardo Di Nardo ma, più in generale, con tutta la redazione. Così abbiamo stilato un elenco di personalità che ci sembrano meritevoli di ricevere questo piccolissimo riconoscimento, pur consapevoli che tanti altri lo meriterebbero". A presentare la serata sarà proprio il giornalista Davide Lamanna con Simona Procopio. L'intrattenimento musicale sarà affidato, così come nella prima edizione, all'ensemble Piccirillo. La regia sarà curata da Giuseppe Cristiano.

Per prenotare i posti gratuiti si può scrivere a segreteria@catanzaroinforma.it