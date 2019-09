Partito restauro dell’altare utilizzato da Giovanni Paolo II nell'84

CRONACA

Lunedì presentazione ufficiale delle iniziative per il 35esimo anniversario della visita del Papa a Catanzaro

Venerdì 06 Settembre 2019 - 11:39

Partito il restauro dell’altare utilizzato da Papa Giovanni Paolo II per la celebrazione della santa Messa allo stadio di Catanzaro

L'iniziativa sarà illustrata lunedì 9 settembre, alle ore 11, nell’aula Sancti Petri dell’Arcivescovado, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “35° Anniversario della visita di Giovanni Paolo II a Catanzaro”, previsto per il 6 ottobre al Parco della biodiversità.

Il progetto riguarda il restauro dell’altare utilizzato da Papa Giovanni Paolo II per la celebrazione della Santa Messa, e la realizzazione di una mostra dedicata alla visita del Pontefice nella città capoluogo.

All’incontro con i giornalisti, moderato da Domenico Gareri, parteciperanno l’arcivescovo Vincenzo Bertolone, il vicesindaco Ivan Cardamone, i rappresentanti della Coop Artemide, Life Communication, i responsabili di Desta, impresa che cura il restauro dell’altare, il maestro Eduardo Filippo, che creò l’opera nel 1984.

A.B.