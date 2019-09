Associazione-Terra-di-Mezzo-aderisce-a-manifestazione-anti-governo

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 12:5

L'associazione culturale Terra di Mezzo scrive in una nota di raccogliere :'l'appello lanciato da Fratelli d'Italia e sarà presente lunedì, 9 settembre, a Montecitorio per manifestare contro il governo PD- M5stelle. Una mobilitazione, senza simboli di partito ma solo con i tricolori, che vedrà l'appoggio e la presenza della Lega e di tutte le realtà associative identitarie/sovraniste unite nel dire No al governo ribaltone di Renzi-Grillo.

Il governo innaturale tra M5S e PD non nasce il 5 settembre, in tale data viene ratificato il lungo corteggiamento tra due acerrimi nemici che si erano lanciati attacchi ed offese praticamente da sempre. Terra di mezzo ricorda in particolare il 16 luglio quando il sedicente "movimento antisistema" e il partito che mette prima l'Europa dell'Italia votavano insieme la Van Der Leyen (ministro di tutti i governi Merkel) determinando la sua nomina a presidente della commissione europea".