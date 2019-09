Settembre al Parco rinnova la sua identità tra note della Pfm

MUSICA E SPETTACOLO

Venerdì 06 Settembre 2019 - 12:0

Se è vero che la musica è un “continente”, allora non finirà mai il piacere di esplorarla sperimentando nuovi percorsi e parlando linguaggi diversi, ma non troppo lontani. Da quasi cinquant’anni la Premiata Forneria Manconi porta avanti con orgoglio questa mission, resistendo allo scorrere del tempo senza rinunciare alla propria identità. In occasione del concerto che ha animato ieri sera Settembre al Parco, davanti a migliaia di persone, la band ha riproposto un breve excursus tra le tappe di una lunga carriera, nella difficile impresa di sintetizzare in due ore il proprio “the very best”.

Un viaggio tra presente e passato, in un emozionante connubio dal sapore nostalgico, ma anche profondamente ispirato dalla voglia di mettersi sempre in discussione. Il leader e frontman della Pfm, Franz Di Cioccio, è il “capitano coraggioso” di una formazione che ha nella forza dell’insieme il proprio carattere distintivo. La band conferma di essere una “bandiera” del rock progressivo italiano, l’unica che è riuscita ad imporsi veramente su scala internazionale facendo parlare di sé dall’America al Giappone. In scaletta ritroviamo, perciò, alcuni dei brani più rappresentativi della storia della Pfm.

Dalla forma canzone di “Impressioni di settembre”, il primo singolo che continua a essere l’hit più cantata anche dai giovani, fino a piccole autentiche suite musicali come “E’ festa”, scelta non a caso per concludere la serata nel bis. E’ il “randagio” Di Cioccio a guidare la ciurma saltando letteralmente dal microfono, posto al centro del palco, alla batteria dietro alla quale da sempre dà il meglio di sé, guidando il ritmo tra sincopate traiettorie musicali.

La ricetta è tradizionale, ma sempre nuova: un mix di ingredienti tra rock, pop, classica, fusion e riff dal sapore funky. Datato, ma squisitamente moderno, il risultato finale è di sicuro impatto e raggiunge forse la sua vetta più alta, dal punto di vista del puro azzardo artistico, con la rilettura personale della celebre “Danza dei cavalieri” dal Romeo e Giulietta di Prokofiev e il dialogo esaltante tra Patrick Djivas al basso, Lucio Fabbri al violino, Marco Sfogli alla chitarra e Alessandro Mynus Scaglione alle tastiere. Il pubblico è invitato a prendere parte attivamente al gustoso “banchetto”, sostenendo con la voce e con il battere delle mani i diversi momenti allestiti per l’occasione.

Tra i passi della “Danza degli specchi” non poteva mancare quella che è la parte più attesa di ogni concerto della Pfm: il tributo al fortunato sodalizio con Fabrizio De Andrè, a quarant’anni dall’indimenticabile tour che ha esaltato l’abbraccio tra rock e poesia. Con “Il sogno di Maria” si celebra la prima esperienza condivisa in studio per “La buona novella” del cantautore genovese, mentre il tripudio di ritmo e parole si rinnova come un vero e proprio rito con “Il pescatore”, “Un giudice” e “Volta la carta” in pura salsa Pfm. E’ la celebrazione di un’epoca d’oro, forse irripetibile, che merita di essere condivisa e tramandata: ce lo ricorda ancora Di Cioccio nel rinnovare la preziosa eredità di Demetrio Stratos, inimitabile “maestro della voce”.

La galleria di personaggi di Settembre al Parco quest’anno è tornata ad animarsi all’insegna dell’impronta originaria che ha fatto grande la rassegna - promossa dalla Provincia di Catanzaro - e sostenuta fin dai primi passi dal compianto Rino Amato. Proprio a lui sarà dedicata la speciale serata prog di sabato prossimo che vedrà tutti insieme sul palco gli Osanna, David Jackson dei Van der Graaf Generator, Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Il Rovescio della Medaglia, accompagnati dall’Orchestra Internazionale della Campania, diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, in un speciale tributo a Luis Bacalov.

Domenico Iozzo