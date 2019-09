Pentone, i primi 100 giorni dell'amministrazione Marino

POLITICA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 15:30

La partecipazione dei cittadini, gli interventi sul territorio, l’attenzione per il sociale, le azioni per fare rete, hanno caratterizzato i primi 100 giorni dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Marino nel comune di Pentone.

Numerosi sono stati gli interventi per la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le migliorie edilizie, nel centro presilano e nelle frazioni di S.Elia, Visconte e Bonaventura. Inoltre, sono state organizzate delle giornate ecologiche che hanno visto l’impegno in prima persona dei consiglieri, del sindaco e dei cittadini.

Oltre agli interventi materiali, il paese e le frazioni sono state animate durante tutta l’estate, con gli eventi che, dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, ad agosto si sono intensificati susseguendosi ogni giorno.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Il cartellone estivo si è caratterizzato per l’attenzione a tutte le fasce di età, all’intrattenimento e alla cultura e ha compreso anche il campo solare, con attività ludiche ed educative per i bambini. Tra l’altro, si è tenuto anche un dibattito sulla sanità in Calabria con la partecipazione del deputato Viscomi.

Ma l’attenzione per il sociale continua. Infatti, si sta lavorando all’istituzione del servizio civile e del custode sociale, per cui cittadini e associazioni potranno raccogliere e ascoltare i bisogni di chi ha un problema e fare da trait d’union con il Comune.

Inoltre, è in via di costituzione la Consulta giovanile che già quest’estate ha curato un proprio programma, Summer Young, con incontri culturali su temi sociali come il razzismo e il bullismo, il torneo, le serate musicali. Del resto, le iniziative culturali erano partite nel segno dei giovani con la consegna della Costituzione ai neodiciottenni, il 2 giugno.

A tre mesi dall’insediamento, l’amministrazione comunale si è aperta al territorio, nella convinzione che fare rete sia essenziale per rilanciarlo e sensibilizzarlo. Tra l’altro, il sindaco Vincenzo Marino ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione Attivamente Coinvolte, definito l’Accordo con il Consorzio di Bonifica e ha partecipato all’iniziativa Connessioni Culturali che ha riunito i Comuni della Presila catanzarese.

Queste sono alcune delle iniziative e degli interventi documentati e raccontati sulla pagina facebook Rinascita per Pentone.