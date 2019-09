Basket Catanzaro, Ceroni allenatore gruppi giovanili della Smaf

SPORT

Venerdì 06 Settembre 2019 - 15:58

Antonio Ceroni, allenatore nazionale, guiderà i gruppi giovanili della Smaf per la stagione 2019/20 a Catanzaro. Un impegno complesso il suo e di grande responsabilità tecnica, ma soprattutto societaria, visto che trattasi del vivaio giallorosso, ovvero, il patrimonio potenziale delle casse sociali del Network.

Ceroni, tecnico preparato e di esperienza, possiede spiccate qualità di formatore giovanile ed in particolare pone grande attenzione ai fondamentali ed alle sessioni one to one, proprio per fornire ai giovanissimi quella cassetta dei ferri necessaria ad affrontare il campo con sicurezza ed in modalità performante. Coach Ceroni, oltre che allenatore di successo, vedi l’Under 18 di Eccellenza dello scorso anno con la Virtus, altro team del Network, gode della stima e della fiducia della dirigenza, anzi, è considerato un uomo società, vista anche la lunga milizia nel Network giallorosso.

Sicuramente lo attende un gravoso compito, tanto quale allenatore/formatore, tanto quale coordinatore dei numerosi gruppi da mettere in campo. Altrettanto sicuramente potrà ottenere significative soddisfazioni da alcuni di questi ultimi, quali ad esempio gli under 14 che lasciano molto ben sperare sul piano della loro evoluzione tecnica ed agonistica. Non da ultimo, merita una specifica sottolineatura la caratura umana e la mitezza caratteriale di Antonio Ceroni, che ne fanno una persona squisita e collaborativa, doti molto rilevanti per approcciare con profitto ed autorevolezza condivisa i giovanissimi atleti.