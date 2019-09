Dopo 40 anni Maria lascia il suo ‘bancone’ e un po’ del suo cuore

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 7:0

Di Giulia Zampina

Ci sono persone che non sono personaggi ma che sono straordinarie nella loro quotidianità. Ci sono persone di cui conosci il nome da sempre e di cui solo a volte sai tutta la storia, ma non importa perché fanno parte di ciò che vivi. Ci sono persone che sono semplicemente persone. È il caso di Maria Bagnato, storica commessa del negozio Senese di Piazza Roma. Oggi per Maria è l’ultimo giorno di lavoro dopo 40 anni di servizio e a contatto con la gente. Sempre sorridente, rapida, veloce, discreta e prodiga di consigli. Maria è sempre stata per tutti Maria di Senese. Da qualche anno accanto a lei la giovane Eleonora che oggi, in questo giorno speciale fatto di emozioni e ricordi, con l’affetto che solo i cuori puri possono dimostrare, vuole darle il più grande degli abbracci a nome di tutti i clienti a cui Maria resterà sempre nel cuore.

