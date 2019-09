L-avvocato-catanzarese-Farrelli-segretario-Unaep-Calabria

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 18:20

L’avvocato catanzarese Giacomo Farrelli è stato eletto all’unanimità segretario regionale UNAEP- Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici - Calabria al termine dell’assemblea degli iscritti regionali, tenutasi nei giorni scorsi a Reggio Calabria alla presenza del componente della Giunta nazionale Unaep, Caterina Marina Siciliano.

Nello specifico, Farrelli guiderà la neo costituita Sezione regionale autonoma della Calabria, dal momento che la gestione della stessa finora era stata affidata alla reggente segretaria siciliana. L’importante associazione avrà così un prezioso punto di riferimento sul territorio per lo svolgimento di tutte le funzioni di rappresentanza sindacale degli avvocati in house della pubblica amministrazione.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

“Voglio ringraziare tutti i colleghi - ha commentato Farrelli - per la fiducia riposta nei miei confronti, consapevole della responsabilità e dell’impegno sottesi ad una nomina del tutto nuova per la nostra regione. Cercherò di promuovere sul territorio l’obiettivo, posto al centro della mission dell’Unaep, di dare voce e far conoscere ai cittadini e alle amministrazioni il lavoro quotidiano e faticoso profuso dagli avvocati pubblici a difesa dell’integrità della P.A in termini di prevenzione, controllo, trasparenza”.