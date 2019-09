I-complimenti-di-Legambiente-a-stand-Carabinieri-del-Bioparco

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 18:38

Il responsabile nazionale di Legambiente per i Parchi e le Aree protette Antonio Nicoletti ha visitato lo stand “Io sono ambiente” allestito dal Reparto Carabinieri - Biodiversità di Catanzaro presso il Parco della Biodiversità Mediterranea in occasione della Rassegna “Settembre al Parco” a cura della Provincia catanzarese. “Io sono ambiente” è una campagna di comunicazione nata dalla collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e Carabinieri Forestali.

“L’obiettivo - ha sottolineato il colonnello Nicola Cucci conversando con Nicoletti - è promuovere atteggiamenti rispettosi dei beni naturalistici e soprattutto sensibilizzare i cittadini e in particolare le nuove generazioni, sulla riduzione e riciclo dei rifiuti, sulla tutela del nostro ecosistema e sulla tutela della biodiversità, erogando indicazioni e suggerimenti sulle buone pratiche necessarie per contrastare quei fenomeni che rappresentando un rischio sia per la biodiversità che per la salute umana e che hanno effetti deleteri su importanti settori economici come il turismo, la pesca, l'acquacoltura”.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Nicoletti si è complimentato “per il rigore con cui lo stand è stato predisposto, ma anche per l’impegno, la serietà e la passione con cui tutto il Reparto Carabinieri-Biodiversità del capoluogo della Calabria sta operando per far passare il messaggio secondo cui la natura non è altro da noi e dalle nostre vite. Prendersi cura del nostro patrimonio ambientale regionale, che presente peculiarità inimitabili nello scenario europeo, significa prendersi cura del nostro destino sulla terra. Gli scienziati - ha concluso il dirigente di Legambiente - hanno lanciato da tempo l’allarme sui rischi che discendono dal cambiamento climatico che ha anche relazioni con migrazioni e povertà. Tocca a ciascuno di noi, frattanto che i Governi non decidano di assumere provvedimenti straordinari, prendersi la responsabilità di rinforzare la coscienza ambientalista incominciando dai piccoli gesti quotidiani e dalle nostre realtà”.