'Regalando Amore', il nuovo album di Maurizio Scicchitano

MUSICA E SPETTACOLO

Venerdì 06 Settembre 2019 - 19:48

Una significativa e grossa ondata di entusiasmo sta facendo registrare la compilation, dal titolo “Regalando amore”, con i nuovi brani musicali dell’artista catanzarese Maurizio Scicchitano.

L’album distribuito da Self ed edito da DMF, in sintonia con Buena Suerte Records, è stato diffuso a livello internazionale nei migliori e più qualificati digital stores. Lo si può trovare sulle seguenti piattaforme: All Music, Amazon, Apple, Deezer, Ebay, Good Book, Google Play, IMusic, iHeart Radio, Ibs, Mondadori Store, Qobuz, Sea Town Records, Tidal, Spotify, Webster, Yandex Music.

Nel compact disc, si respira un’atmosfera da sogno che porta verso orizzonti sereni; si gusta un clima incantevole; ci si sente avvolti da tenere melodie; si ascoltano note deliziose e scenari incantevoli si aprono luminosi dinanzi alla mente. Ed è proprio così: quando un’elegante composizione incontra le parole giuste, tutto diventa poesia e la tristezza cede il posto all’allegria.

“Regalando amore”, giorno dopo giorno, continua a scalare vette di gradimento. L’album, che è già stato acquistato da tantissimi appassionati della bella melodia italiana e che pone all’attenzione validi talenti emergenti, rappresenta davvero un successo per la terra di Calabria. Intanto, Maurizio Scicchitano, è già al lavoro per il suo nuovo lavoro discografico che non mancherà di offrire sorprese ed importanti novità.