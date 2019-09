Rifiuti in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

CRONACA

Venerdì 06 Settembre 2019 - 21:17

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta nella tarda mattinata di oggi in località Calderaio nel comune di Pianopoli per un incendio di rifiuti. Interessati dalle fiamme copertoni, onduline in fibrocemento (eternit) ed altro materiale e rifiuti speciali abbandonati in una discarica abusiva a cielo aperto a poca distanza dalla SS.280. La densa nuvola di fumo nero, visibile a distanza, ha creato non pochi disagi alla viabilità sull'arteria stradale. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell'incendio ed alla conseguente segnalazione, alle autorità competenti, della presenza nella zona interessata di enormi quantità di rifiuti speciali abbandonati creando potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata.