Calcio e disabilità, 'Insuperabili' approda a Catanzaro

SPORT

Venerdì 06 Settembre 2019 - 21:43

di Gianfranco Giovene

Un gol da fuoriclasse, di quelli belli ed importanti allo stesso tempo. Un gol segnato in una cornice unica: nel verde intenso del Parco della Biodiversità Mediterranea, vestito a festa per la sua kermesse di punta settembrina. A realizzarlo è stato questo pomeriggio la ONLUS "Insuperabili" con un evento dedicato al tema della disabilità e dello sport che ha saputo coniugare sensibilizzazione e divertimento, culminando con l'annuncio della prossima apertura in città di una sede dell'associazione e di una scuola calcio dedicata ai ragazzi diversamente abili. Sport come sinonimo di speranza, di integrazione, di educazione. Il pallone come veicolo di crescita sociale, di pari opportunità, di gioia condivisa. A sviscerare i dettagli del progetto che abbraccerà Catanzaro - diciassettesima sede in Italia per la ONLUS che ha nello juventino Giorgio Chiellini il suo testimonial a livello nazionale - ci hanno pensato quest'oggi il presidente del sodalizio Davide Leonardi e il riferimento di Reset Group Carlo Diana; con loro anche la presidente della locale sezione dell'AIPD (Associazione Italiana Persone con Sindrome Down) Marina Dominijanni e il presidente della FIGC Calabria Saverio Mirarchi.

UN SOGNO..."INSUPERABILE" - Da dove nasce il progetto è presto detto: «dalla voglia di rendere il calcio, gioco più bello del mondo, accessibile a tutti, di sottolineare che la disabilità non esclude la possibilità di fare sport ma che anzi attraverso esso è possibile sviluppare percorsi di crescita ed integrazione che vanno anche al di là del campo toccando tutti gli aspetti della vita quotidiana». «Fino ad una decina di anni fa - ha ricordato Leonardi - per i ragazzi disabili tutto ciò non era affatto scontato. Ora solo la nostra associazione conta più di seicento atleti ed è un numero importante se si considera che in Italia sono circa 700mila le persone con disabilità in età adatta per praticare sport». L'apertura del nuovo punto di riferimento in città - ci si appoggerà alla ASD Aquile per la parte tecnica e sarà il giallorosso Di Livio il testimonial di casa - consentirà alla ONLUS di avvicinare ancora di più l'obiettivo dei mille atleti nei prossimi due anni e di dare nuovo impulso alle sue attività. «Abbiamo fatto un giro forse più lungo del previsto ma alla fine siamo ce l'abbiamo fatta ad aprire qui - ha commentato, visibilmente soddisfatto, Carlo Diana - Le iniziative degli anni scorsi, - partecipatissime - dal concerto di fundraising dedicato a Pino Daniele agli stage del Catanzaro Sport Village - ci avevano già convinto a fare questo passo; ora ci siamo ed è bello vedere tanta collaborazione».

IL SOSTEGNO DI FIGC e AIPD - Una mano infatti è già pronta a darla la FIGC con la concessione di campi e strutture del Centro Tecnico Federale per allenamenti ed incontri formativi. «Abbracciamo con entusiasmo questo progetto - ha detto Mirarchi - e siamo particolarmente orgogliosi di potervi contribuire per dimostrare anche come la Calabria sia una terra aperta sui temi della disabilità e dello sport». Sostegno è arrivato anche dall'AIPD, con la quale "Insuperabili" pare aver instaurato già da tempo un proficuo canale di collaborazione: «E' una grande opportunità per i ragazzi con disabilità della nostra città - ha affermato la Dominijanni - e siamo felici di mettere anche noi la prima pietra a questa costruzione». Chiusura, ovviamente, sul campo da gioco con una sfida di calcetto tra gli istruttori della ONLUS e la formazione vecchie glorie della Legend Catanzaro.