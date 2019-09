Potere al Popolo: solidarietà ai precari del Pugliese

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 8:7

Esprimiamo solidarieta - scrive Potere al Popolo ‘ ai precari del Pugliese che stanno manifestando insieme all’organizzazione sindacale usb in difesa del proprio posto di lavoro”. “Crediamo che 200 famiglie senza fonte di reddito rappresenterebbero un’emergenza sociale sia per la citta’ che per l’intera regione ,per questo dovremmo impedire con tutte le nostre forze che questi lavoratori perdano il lavoro. Noi siamo al loro fianco, la vita in carne ossa delle persone vale piu’ di qualsiasi interesse. Nei prossimi giorni parteciperemo a tutte le proteste che i lavoratori metteranno in piedi fino a quando non sara’ trovata una soluzione a questa vicenda. La garanzia del diritto alla salute passa sopratutto attraverso la sicurezza dei lavoratori che operano nel settore e la precarieta’ avallata dai vari governi di centrodestra e centrosinistra rappresenta il male del nostro tempo. Invitiamo la cittadinanza a stringersi attorno alle lavoratrici e ai lavoratori perche’ la questione sanita’ riguarda tutti indistintamente.