Precari Pugliese, sostegno e solidarietà da Pd provinciale

Il Partito Democratico catanzarese - si legge in una nota stampa del segretario provinciale Gianluca Cuda - esprime pieno sostegno e solidarietà alle decine e decine di precari dell’ospedale “Pugliese” che dopo 48 mesi di servizio non hanno avuto rinnovato il contratto di lavoro. Una situazione paradossale quella che registriamo soprattutto in un settore, come quello della sanità, che necessita di nuove occasioni di lavoro a causa della costante e cronica mancanza di personale.

Anche le recenti disposizioni nazionali non hanno contributo a cambiare l’attuale stato di cose, anzi ne hanno aggravato le conseguenze. L’auspicio ora è che alla nascita del nuovo governo nazionale corrisponda un cambio di rotta totale rispetto ai veri interventi di cui ha bisogno la sanità calabrese. Partendo proprio dalla definizione di tutti i fabbisogni di personale e tenendo conto dei diritti che centinaia di lavoratori hanno conquistato prestando servizio per anni nei vari ospedali regionali.

Ci auguriamo che la prossima riunione prevista per lunedì a Roma al Ministero possa contribuire a chiarire definitivamente, in senso positivo, la questione e ridare tranquillità ai lavoratori in protesta.