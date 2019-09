Laboratori-ed-esibizioni-a-cura-dell-Unione-Ciechi-ed-Ipovedenti

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 9:46

Domenica 8 Settembre il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro si colorerà ancora una volta dei colori del Sociale.

Non poteva mancare ovviamente - si legge in una nota stampa dell'Uici unione italiano ciechi ed ipovedenti- il nostro apporto e la nostra presenza ad uno dei principali momenti di aggregazione sociale e civile per la nostra città.

Saremo pertanto in prima fila al nostro Stand, come ogni anno per divulgare quelle che sono la attività che la nostra grande organizzazione attua sul territorio, e lo faremo anche attraverso due momenti di spessore.

Uno ci vede impegnati in prima serata attraverso la più nobile espressione dell'arte...il canto... infatti il nostro Coro "Voci di luce" allieterà i presenti con una propria esibizione.

Il secondo ci vede promotori di due laboratori, il primo di manualità e tatto insieme all'Associazione Univoc di Catanzaro ed il secondo invece ci darà modo e possibilità di divulgare ancora una volta la cultura del Braille.

Per quest'ultimo laboratorio infatti il Presidente Luciana Loprete impartirà delle lezioni di Braille la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30.