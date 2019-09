Un-memorial-per-ricordare-due-giovani-calciatori-morti-prematuramente

SPORT

Sabato 07 Settembre 2019 - 11:11

Non cade mai nel dimenticatoio chi nell’arco della propria vita dispensa umanità coltivando valori importanti come l’amicizia e lo sport.

Vale per Mimmo, vale per Giuseppe.

Ai due ex calciatori della squadra locale, morti giovanissimi in circostanze differenti, Petronà dedica un momento comunitario, un appuntamento collettivo, corale per indicarli come modelli perché Mimmo e Giuseppe erano, fuor di retorica post mortem, due bravi ragazzi. Di tutt’e due si è parlato tanto e si parla ancora in paese, di Mimmo si è detto anche altro perché chi gioca a pallone ha il diritto di farlo in totale sicurezza: non si gioca con la vita.

Il memorial “Mimmo Caligiuri e Giuseppe Marchio” è organizzato, oggi, sabato 7 settembre, ore 16, stadio Mimmo Caligiuri, dall’u.s. Petronà, rappresentata dal presidente Fortunato Gentile e dall’allenatore Mauro Muraca. Per l’occasione si terrà un triangolare con la Polisportiva Albi e la Sersalese.

Sono partite in cui non contano i tre punti, conta stare insieme per dare futuro alla memoria.

Enzo Bubbo