Planet Basket Catanzaro, Giorgio Scarfone coordina area fisica

SPORT

Sabato 07 Settembre 2019 - 10:8

La dirigenza del Network Planet ha definito l’Area Fisica per la stagione 2019/20. Giorgio Scarfone - si legge in una nota stampa - ne sarà il responsabile e coordinatore, inoltre sarà il preparatore fisico della Planet di C Gold e Under 18 Eccellenza.

Walter Varano avrà il ruolo di collaboratore con specifiche responsabilità sui lavori di muscolazione. Andrea Parentela anch’egli collaboratore dei team Planet sarà il preparatore fisico della Smaf serie D e Settore Giovanile.

Graziano Tavano proseguirà nel ruolo di massofisioterapista del Network.

Come appare evidente si tratta di uno staff di professionisti di elevato livello professionale e specifica competenza nel basket. Peraltro, tre su quattro incarnano la continuità oramai da svariati anni, mentre la new entry, Andrea Parentela, rappresenta l’assidua evoluzione degli staff del Network, sempre pronto ad accogliere le migliori professionalità che il territorio calabrese sforna. Del resto, un patrimonio di valore tecnico quale il vivaio giallorosso non potrebbe non disporre delle più qualificate collaborazioni tecniche e fisiche dell’ambito cestistico regionale. Anche in questa stagione l’Area Fisica del Network Planet dovrà fare gli straordinari per preparare al meglio e seguire così tanti atleti, peraltro impegnati in così tanti campionati e tutti da affrontare con voglia di successo".