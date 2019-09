Nuovo cambio viabilità in zona? Commercianti Piazza Roma protestano

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 10:51

Dura presa di posizione dei commercianti di piazza Roma nei confronti del consigliere comunale Enrico Consolante presidente della commissione Commissione Attività Economiche del Comune di Catanzaro in riferimento alla proposta di variare nuovamente il senso di marcia in quella zona del centro storico. "Non vogliamo entrare nel merito della bontà o meno della variazione del senso di marcia di questa importante strada - scrivono in una missiva firmata da dieci commercianti. Tuttavia qualunque sia il beneficio che se ne trarrebbe, noi commercianti che paghiamo le tasse la vogliamo così come è oggi. Il sindaco ne prenda atto ed eviti di compiere un nuovo disastro cittadino. Eviti che si giunga, così come in passato, a una energica protesta e al conseguente blocco della circolazione stradale nel caso si dovesse invertire il senso di marcia.

La spiegazione di questo arcano progetto è tutt’altro che semplice, stante anche l’ambiguità di qualcuno fortemente interessato al cambio del senso di marcia che di riflesso significherebbe la morte, prima di Piazza Roma e poi a seguire di molte attività commerciali che già arrancano per la crisi economica.

L’augurio per tutti è che il sindaco ed il solo “suo” consigliere desistano dalla sua idea o da quella di qualche suo simpatizzante e abbandoni un progetto che, dati alla mano, non piace a oltre il 70% dei commercianti di Piazza Roma. Diversamente, a detta di chi ne verrebbe penalizzato, ci aspetta un’inverno ancora più caldo dell’estate quasi trascorsa"