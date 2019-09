Assemblea Cambiavento, si riparte da Giovino

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 13:20

Assemblea di Cambiavento dopo la pausa estiva. Ieri la riunione. Un'occasione per fare il punto della situazione e discutere di tanti argomenti. Come il futuro di Giovino, ad esempio. Il gruppo, guidato da Nicola Fiorita, non abbassa la guardia e continua la sua azione fuori e dentro Palazzo De Nobili. Sui social, Fiorita scrive: "Ieri ci siamo ritrovati dopo la pausa estiva. È stata una assemblea straordinaria, viva e partecipata. Sono passati quasi 3 anni da quando tutto è iniziato ma la passione di chi ha costruito e animato Cambiavento non si è sopita. Siamo ancora tutti qui a lavorare per una città diversa, per una Catanzaro che si sbarazzi di clientele, piccoli interessi personali, beghe di condominio e guardi al futuro con orgoglio, competenze, fantasia. Ci vuole ancora più Cambiavento hanno detto tutti. E così sia. Faremo ancora di piu, tutti insieme, per Catanzaro. Si riparte. Si riparte da Giovino. Catanzaro non può attendere".

A.B.