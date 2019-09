Tipsy, una storia fatta di pane marciapiede e Catanzaro (FOTO)

SPORT

Sabato 07 Settembre 2019 - 15:9

di Giulia Zampina

Una storia fatta di pane, marciapiede e Catanzaro. Questo dice chi quel settembre del 1989 c’era. Lo dice ricordando chi non c’è più. Lo dice parlando con il cuore. Un cuore grondante di giallorosso. Buon compleanno Tipsy group, scrive il consigliere comunale Giuseppe Pisano su Facebook, e l’album dei ricordi si apre.

La messaggistica istantanea diventa un albun fotografico. Stavano arrivando gli anni ’90. Le mode correvano veloci, ma nel quartiere che fu di Vinicio Caliò, uno dei tanti tifosi scomparso tragicamente e mai dimenticato, nasceva il gruppo di tifosi giallorossi di Pontepiccolo. I Tipsy.

“Nascono – raccontano alcuni - come gruppo organizzato composto da pochi elementi, come si dice pochi ma buoni. Non in contrapposizione con gli Uc73. Ma i Tipsy volevano è furono qualcosa di diverso nello stile ultras degli anni 90. Camminavano in gran segreto e in anonimato rispetto ad altri gruppi. Diciamocelo pure i Tipsy erano il braccio armato della curva.

Nel rispetto delle silenziose regole Ultras mai contro donne, bambini e anziani. E sempre a mani nude. Basti solo a pensare cosa combinarono contro i Veronesi in via Paglia complice l'autobus ma i Veronesi per la seconda volta nella loro storia non riuscirono dopo Napoli anche a Catanzaro a mettere piede nel settore ospiti. E chi dimentica Catanzaro - Cavese del 2001 dove fioccarono diffide il per una invasione di campo a fine partita contro la terna arbitrale . I Tipsy in maggioranza quasi tutti professionisti tra cui un grosso imprenditore della acqua sono ormai lontani anni luce da tutto questo. Del gruppo faceva parte il Compianto Vinicio Caliò E altri giovani che ormai non ci sono più”.

“All'epoca – racconta qualcun altro - tutti giovani ultras, quasi tutti del quartiere Pontepiccolo, in curva cercarono la loro identità in perfetta sintonia con gli UC '73. Tanti i ragazzi che sono stati con i Tipsy e qualcuno di loro è volato in cielo, come ricordano gli stessi nel loro manifesto che ricorda i loro 30 anni, come Vinicio - scomparso nella tragedia del villaggio Le Giare a Soverato, come Gianluca, oppure Aldo e Marco. Ma nel loro nome i ragazzi dell'epoca vogliono continuare a portare alto il loro vessillo e continuare a sostenere il grande amore dell'Unione Sportiva Catanzaro. Uomini che con lo stesso spirito di 30 anni fa come ad esempio, Luca, Antonio, Ermanno cercano di tramandare la loro esperienza di tifosi Ultras alle nuove generazioni per continuare a tifare solo per i giallorossi.

(LE FOTO SONO STATE INVIATE DA ALCUNI TIFOSI)