Droga nascosta a viale Isonzo, sequestri della Polizia

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 15:48

Ancora una volta i quartieri a Sud della città sono nascondiglio per sostanze stupefacenti. Ieri sera personale della Divisione Anticrimine agli ordini del dirigente Antonio Turi, della Questura di Catanzaro, guidata da Amalia Di Ruocco, e del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, a seguito di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio effettuati in varie zone della città, rinvenivano e sequestravano in Traversa Isonzo, una busta in plastica contenente sostanza stupefacente.

if ($PBANNER!="Pubbliredazionale"){ ?> if (isset($_COOKIE["ce-cookie"]) == "Y") {?>} } ?>

Gli accertamenti tecnici effettuati dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica consentivano di stabilire che la sostanza stupefacente era del tipo “Hashish” per un peso complessivo lordo pari a circa 1,5 Kg e del tipo “Eroina” per un peso complessivo lordo di oltre 300 gr.

g.z