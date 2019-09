Us, contro il Monopoli l'imperativo è vincere

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 16:4

di Gianfranco Giovene

C'è il Monopoli sulla strada del Catanzaro: terza prova dall'avvio del campionato, seconda trasferta consecutiva dopo quella di domenica scorsa a Bisceglie. E c'è anche tanta voglia di tornare alla vittoria per le aquile dopo il pareggio dell'ultimo turno contro i nerazzurri che un pizzico di amarezza nel clan lo ha certo lasciato. Centrare il bottino pieno non sarà una passeggiata - con i biancoverdi, anche l'anno scorso è stato così - ma nella vigilia che i giallorossi hanno chiuso oggi prima di imbarcarsi potrebbero esserci le armi giuste.

AVVERSARIO TOSTO - Ne è certo Gaetano Auteri che alla vigilia ha parlato di «buona settimana di lavoro alle spalle», di «complessivo buono stato di forma del gruppo» e di un livello di assimilazione dei criteri di gioco che va facendosi via via sempre più alto da parte dei suoi. «Abbiamo preparato la gara nel modo giusto - ha affermato l'allenatore - il Monopoli è tra le migliori squadre del girone, gioca un buon calcio ed è uscito bene dal mercato con l'innesto di giocatori come Giorno, Piccinni e Jefferson su un'ossatura già fatta. Sarà una partita diversa rispetto a quella di Bisceglie - ha aggiunto - e lo sarà soprattutto dal punto di vista dei contenuti tecnico tattici visto che i biancoverdi hanno molto di più rispetto ai nerazzurri. Dovremo dimostrare tutto il nostro spessore e giocare una partita autorevole ed equilibrata per fare risultato». Sulla panchina opposta non ci sarà Roselli, defenestrato dal club pugliese in settimana, ma Giuseppe Scienza tecnico «ugualmente stimato» dal coach delle aquile, con cui l'anno scorso fu davvero un bel misurarsi. «Non credo ci saranno molte differenze rispetto al passato - ha sottolineato Auteri - per noi sarà un altro test importante e dovremo farci trovare pronti».

BISCEGLIE E MERCATO - Niente da recriminare per la mancata vittoria di Bisceglie che ha rallentato come detto la corsa iniziata all'esordio con i tre punti a spese del Teramo. «Può capitare nel calcio di giocare meglio dell'avversario ma ottenere meno di quanto si meriti - è l'Auteri pensiero - Una vittoria domenica non avrebbe cambiato molto ma sarebbero stati comunque due punti in più in classifica». In linea generale però il tecnico si è detto «discretamente soddisfatto di quanto visto finora» e l'abbondanza di risorse in rosa non pare spaventarlo. «Siamo tanti ma così siamo nati dal mercato - ha commentato in proposito - Il mio dovere è allenare e tenere coinvolti tutti e sono convinto che tempo al tempo ognuno dei ragazzi avrà la sua possibilità». Ce l'avranno di certo anche Bianchimano e Quaranta, ultimi sbarcati a Giovino, che però a Monopoli non partiranno dal primo minuto: «Hanno bisogno di essere inseriti nel contesto - ha detto Auteri - Bianchimano ci conosce forse di più, Quaranta è un giocatore di qualità come tanti altri; tra poco inizierà anche la coppa che è un impegno fondamentale e tutti troveranno spazio». Già, la Coppa Italia. Che per scherzo del destino potrebbe rimettere di fronte ancora una volta il Monopoli ai sedicesimi se i pugliesi riusciranno ad avere la meglio sui cugini della Virtus Francavilla al turno precedente.