I quartieri: 'Cosa ci fa un'auto blu ferma davanti ad una scuola?'

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 17:14

di Alfredo Serrao*

Iniziamo da oggi una nuova stagione. Quella delle domande al sindaco del capoluogo di regione Sergio Abramo, che peraltro ricopre anche la carica di presidente della provincia di Catanzaro.

E’ questa una formula che non ha nulla di innovativo, ma risponde ad un esigenza diffusa. Una specie di “question time” popolano e popolare, al quale siamo certi, Sergio Abramo, vorrà prestare la sua attenzione.

La prima domanda che oggi rivolgiamo è quella di conoscere se le autovetture, dotazione del sindaco di Catanzaro nonché del presidente della provincia medesima, vengono sempre usate per fini istituzionali?

E se, le stesse non hanno usi diversi da quelli che attengono agli spostamenti per ragioni d’ufficio, perché sembrerebbe che in alcune occasioni, forse anche frequenti, siano in uso probabilmente a componenti degli staff (Comune e Provincia)per attività non istituzionali…?

Non sarebbe utile dal punto di vista dell’immagine, probabilmente, (ri)vedere le auto blu davanti alle scuole pubbliche cittadine in attesa della campanella…? Forse?

*Presidente Movimento politico I quartieri