Commissione 'Processo lavoro e previdenza' del COA a Viscomi e Maletta

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 18:9

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e il suo presidente, da poco eletto, Antonello Talerico, hanno proposto ad Antonio Viscomi di coordinare, insieme con Giacomo Maletta, la Commissione “Processo del lavoro e previdenza”.

Lo annuncia in un post sui social il docente universitario, nonché parlamentare: "Per me è un onore del quale ringrazio veramente col cuore perché mi consente, ancora oggi, di stare a contatto con il mondo per il quale ho lavorato tanti anni. Sono in aspettativa dal mese di giugno 2015, ma non dimentico la prima lezione agli studenti di Catanzaro: erano gli ultimi giorni di gennaio del 1986, in via San Brunone di Colonia. Ma essere presente è anche un dovere. Sono convinto - e da tempo - che una più intensa collaborazione tra università e foro sia necessaria ad entrambi. Ad ognuno rigorosamente il proprio mestiere, ma insieme per una qualità professionale, didattica e di ricerca sempre più elevata.

A conferma, ho ritrovato e pubblico qui una piccola cosa scritta per QuestioneGiustizia, poco prima di assumere altri impegni, nella quale segnalavo, fra l’altro, “l’importanza di una più intensa relazione tra aule, del foro e dell’università, per consentire la circolazione di esperienze e il maturare di consapevolezze comuni.” Ecco, spero proprio che questo sia l’inizio di una nuova stagione di relazioni forti e continue nell’interesse reciproco e con un obiettivo comune: una sempre più elevata qualità. Perché questo è quello che chiedono studenti e clienti: qualità, che il Foro di Catanzaro - e bisogna ricordarlo con giusto orgoglio - e la facoltà giuridica catanzarese hanno sempre conosciuto e testimoniato".

La Commissione è composta dagli avvocati Crescenzo Santuori, Vincenzo Agosto, Rosanna Veraldi, Jole Le Pera, Maria Caterina Pirelli,Aldo Costa, Daniela Dante, Rinaldo Sementa, Mario Anzani, Irene Raffaele, Luca Tinello, Margherita Merante, Anna Merante, Annarita De Siena, Annamaria Vono