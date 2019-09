CRONACA

Domani le celebrazioni per la Festa della Bambinella

Sabato 07 Settembre 2019 - 18:51

Si celebrerà domani la tradizionale festa della Bambinella nel centro storico della città. Domani alla Rettoria di Montecorvino la prima messa sarà celebrata alle 05. Alle 18.00 ci sarà la processione in onore di Santa Maria Bambina . Al rientro la Santa Messa, come da tradizione, verrà celebrata in piazzetta davanti alla chiesetta.