Il circolo FdI 'Almirante' lunedì in piazza a Roma

Sabato 07 Settembre 2019 - 19:11

"Lunedì mattina a Roma, in piazza Montecitorio, ci saremo anche noi del circolo "Giorgio Almirante" per rispondere "presenti!" all'appello lanciato del Presidente del partito Giorgia Meloni e fortificato sul territorio dal nostro leader l'onorevole Wanda Ferro." - Lo annunciano in una nota congiunta Benito Scarfone e Sonia Libico, rispettivamente il presidente e la portavoce del circolo "Almirante" di Fratelli d'Italia del quartiere Lido di Catanzaro. - "Siamo pronti a scendere in piazza contro il patto della poltrona ed il governo del tradimento, - dicono Scarfone e Libico - per cui saremo nella capitale, nel nome del popolo sovrano, a sventolare il tricolore e ad esprimere, a chiare note, il nostro dissenso al governo più a sinistra della storia della Repubblica italiana. Un governo, quello giallo-rosso, che ha tutto il sapore della prima repubblica - continuano i rappresentanti del circolo di FdI della Marina di Catanzaro - e che, sicuramente per la sua impresentabilità, farà rimpiangere anche la peggiore prima repubblica. Porteremo a Roma anche il dissenso dei tanti calabresi che vogliono cambiare immediatamente la guida della regione Calabria, dopo la catastrofe targata PD con un presidente in balia delle onde come Mario Oliverio. Pertanto - concludono Scarfone e Libico - a Roma ci uniremo al coro, che arriverà da tutta Italia, per chiedere elezioni subito in Italia ed un'immediata svolta nella nostra Calabria per spazzare via Oliverio ed il centrosinistra."