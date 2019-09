Us, più di 200 tifosi sugli spalti e poche novità in campo

CRONACA

Sabato 07 Settembre 2019 - 20:26

Prossima fermata: Monopoli. Sarà ad una settantina piena di chilometri dall’ultima sfortunata tappa di Bisceglie che il Catanzaro tenterà, domani, di agguantare la vittoria esterna numero uno della nuova stagione e ritrovare quel feeling con i tre punti interrotto proprio nella precedente gita in terra pugliese. Ci proverà con la spinta di più di duecento tifosi sugli spalti, con un undici in campo che si annuncia già poco dissimile rispetto a quello della scorsa settimana – unica novità in partenza dovrebbe essere Fischnaller davanti insieme a Nicastro e Kanoute – e forte dell’apporto anche degli ultimi arrivati dal mercato Bianchimano e Quaranta – che però dovrebbero partire entrambi dalla panchina. Auteri costretto a rinunciare solo a Urso, Adamonis e Nicoletti per infortunio, a Pinna per squalifica e alla coppia Bayeye Tascone nel ventaglio di scelta del centrocampo.

QUI GABBIANELLE – Vigilia movimentata in casa biancoverde con il fresco esonero di Roselli e il ritorno in sella dell’usato più che sicuro Giuseppe Scienza. Poche le defezioni per il coach di Domodossola: ad eccezione degli infortunati Salvemini e Cavallari e di Nanni convocato dalla nazionale sammarinese tutto il gruppo sarà a disposizione e in campo dovrebbe rivedersi il 3-5-2. «Ho trovato una squadra mentalmente un po’ stranita – ha detto oggi il coach dei pugliesi – Dobbiamo ottenere velocemente dei risultati e sono certo che cuore e testa domani non mancheranno». Non sarà però facile farlo contro le aquile: «Il Catanzaro è forse la squadra più forte del girone – ha detto - stimo Auteri per l’impronta che sa dare ed è bello giocarci contro. L’anno scorso avevamo preparato i due confronti in maniera maniacale, questa volta dovremo giocare con coraggio, gambe e fiato, utilizzando i cambi con parsimonia e senza attendere troppo perché l’avversario diventerebbe devastante». Tre under in campo è il diktat della società – Maestrelli, Tazzer, Hadziosmanovic gli indiziati – in avanti Jefferson favorito dal primo minuto, ballottaggio tra Cuppone, Fella e Moreo per l’altra maglia titolare.

CHI SI RIVEDE – Sfida da ex non solo per Ciro De Franco (con le aquile a due riprese tra il 2005 e il 2010) e per il neo acquisto giallorosso Doudou Mangni (a Monopoli per una stagione e mezza fino all’estate scorsa) ma anche per Nicola Losacco, che la maglia del Catanzaro l’ha vestita dal ’97 al 2000, da pochi giorni inserito nello staff di Scienza con il ruolo di collaboratore tecnico (era già stato vice allenatore delle gabbianelle in passato con Zanin). Quattordici i precedenti in terra pugliese: cinque le vittorie dei padroni di casa, due quelle degli ospiti e sette i pareggi. Ultima vittoria giallorossa datata aprile 2018 (0-2, gol di De Giorgi e Zanini); biancoverdi lontani dal successo dal 2008 (1-0). Lo scorso anno, al “Veneziani”, finì a reti inviolate.

MONOPOLI (3-5-2) : Menegatti; Ferrara, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Hadziosmanovic, Piccinni, Giorno, Donnarumma; Jefferson, Moreo. All. Scienza

CATANZARO (3-4-3) : Di Gennaro; Celiento, Riggio, Martinelli; Statella, Maita, De Risio, Casoli; Kanoute, Nicastro, Fischnaller. All. Auteri

Gianfranco Giovene