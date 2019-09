Dopo-la-caduta-dell-albero-su-un-lampione-via-Pascali-ancora-al-buio

CRONACA

Domenica 08 Settembre 2019

Riceviamo e pubblichiamo la segnalzione di un cittadino residente in via Pascali, sempre più preoccupato della situazione che si crea la sera, quando cala il buio e l'illuminazione pubblica non garantisce sicurezza. Il signor Salvatores scrive: "Alla fine della stagione estiva i cittadini fanno un resoconto di ciò che é cambiato in città. Purtroppo in alcuni casi non è cambiato nulla, compresa la disattenzione nei confronti del territorio da parte delle autorità impegnate a curarsi di un’immagine esterna che spesso non rispecchia ciò che effettivamente è Catanzaro. La loro attenzione si è infatti spostata verso eventi culturali volti a promuovere l’immagine della città in Italia e all’estero, ma ha tralasciato delle problematiche che affliggevano già da inizio estate i cittadini. Dai semafori di via Armando fares ancora spenti all’albero che ha tranciato un lampione in via Pascali lasciando residenti e commercianti al buio.Da cittadino spero di ricevere l’attenzione delle autorità con la speranza che possano agire al più presto".