Costanzo M.'Precari, pochi appigli legislativi ma la lotta continua'

SANITA' E SALUTE

Domenica 08 Settembre 2019 - 10:30

"Purtroppo gli appigli legislativi sono pochi per i precari del Pugliese ed è bene dirselo. Perchè solo capendo quanto grave è oggi la situazione potremo, chi ha davvero intenzione di farlo, dare una mano a famiglie intere che rischiano di restare per strada". A parlare della grave situazione dei lavoratori del Pugliese a cui non verrà rinnovato il contratto è il consigliere comunale Manuela Costanzo che analizzando la situazione anche da tecnica ribadisce "E' stato sbagliato bandire un concorso prima che i soggetti interessati maturassero 36 mesi,Ora però bisogna guardare avanti. Gli appigli legislativi sono pochi ma la lotta non si fermerà , all'insediamento del nuovo Governo, sarò personalmente a Roma per perorare, con dati di fatto e numero la causa dei precari del Pugliese, ma anche per chiedere una soluzione definitiva al precariato nella sanità, che mortifica i lavoratori e non garantisce servizi adeguati agli utenti".