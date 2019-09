Sistema elettorale, Tassone punta al 'proporzionale puro'

POLITICA

Domenica 08 Settembre 2019 - 11:9

Il tema della riforma del sistema elettorale ritorna ad essere al centro del dibattito politico e si delineano diverse opzioni tra il maggioritario e il proporzionale. Desidero ricordare che il "proporzionale",sia pure in un contesto internazionale e nazionale diverso, ha assicurato sviluppo e la tenuta della democrazia dal 1946. Tutto fu messo in discussione con il sistema misto con il quale si votò nel 1994. La spinta politica si affievolì e la centralità del ruolo dei cittadini/elettori assorbito dal prevalere del leaderismo. La questione vera è la reintroduzione delle preferenze con un proporzionale puro e il rapporto tra eletto ed elettore/territorio. Le preferenze favorirebbero la ricostruzione dei partiti abbattento la pletora di capi e di capetti slegati dai territori. La riduzione dei parlamentari è un falso problema. Senza un quadro complessivo di garanzie rischia di svuotare rappresentanza e sovranità popolare. Il tema trattato apre, inoltre, scenari complessi che investono la forma di Stato e, quindi, la rivisitazione della Carta fondamentale della Repubblica e delle attribuzioni istituzionali. Il tema va affrontato scevri da preconcetti e dalle "paure" di chi non vive il territorio e detesta le preferenze!

Mario Tassone, Cdu