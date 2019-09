Questa-sera-terzo-appuntamento-con-Studio-giallorosso

SPORT

Domenica 08 Settembre 2019 - 8:56

Terzo appuntamento stagionale con Studio giallorosso la trasmissione web tv di Catanzaroinforma dedicata al Catanzaro Calcio. A partire dalle 19.30 si commenterà la sfida che le Aquile avranno affrontato nel pomeriggio alle ore 15 al Veneziani di Monopoli seconda trasferta consecutiva in terra di Puglia. Ci sarà spazio per le parole dei protagonisti, i risultati, i commenti. la videosintesi. La trasmissione sarà trasmessa in diretta dalla nostra home page, da Facebook da youtube e via radio da Radio Ciak secondo le frequenze riportate nel cartello in basso.