E 'Samara' fa visita ad Andali...

Domenica 08 Settembre 2019 - 11:16

C’era da aspettarselo: “Samara Challenge”, assurdo gioco del web, diventa sempre più una psicosi, arrivando, per effetto emulazione, anche nelle piccole comunità. La spaventosa figura vestita di bianco e con una lunga parrucca si è materializzata anche ad Andali, piccolo centro del catanzarese, con tanto di foto all’ingresso del paese. Non si sa quando è accaduto, si sa dove: località Terrata. C’è chi si è travestito, c’è chi ha scattato la foto: qui, rispetto ai tanti episodi raccontati di recente, manca la reazione dei passanti.

Gli abitanti del paese non hanno dubbi: non si tratta di una fake news, i luoghi sono quelli con tanto di eloquente segnale stradale. Goliardata o altro, chi imita Samara Morgan, protagonista del film horror “The Ring”, spesso rischia grosso perché scatena paure e quindi reazioni incontrollate. Non solo: si rischia anche una denuncia per procurato allarme. Ne vale la pena?

Enzo Bubbo