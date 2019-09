Marcia, Edoardo Alfieri è vice campione d'Europa

SPORT

Domenica 08 Settembre 2019 - 12:49

Edoardo Alfieri portacolori della Asd Centro Sportivo Giovanile Catanzaro Lido è il nuovo vice Campione d’Europa dei 5 Km di marcia, gara svolta ad Eraclea nel corso dei Campionati Europei Master 2019. L’atleta catanzarese pensava addirittura di aver vinto il titolo europeo ma il fotofinish gli assegnava la medaglia d’argento per circa un metro tra lui ed il suo diretto avversario FOTLAND Arild 1959 M60 Norvegia che ha concluso la gara col tempo di 25:00.34 mentre a lui è stato dato il tempo di 25:01.10 .

Una gara favolosa e ricca di sacrificio dove l’alfiere della società in riva al mare ha dato tutto e l’allenamento somministrato dal suo Presidente ed allenatore Santo Mineo, Presidente della Commissione Tecnica Regionale della Fidal Calabria,negli ultimi tre mesi, gli hanno permesso di passare da un accredito di 26 minuti e 35 secondi in 25 minuti ed 1 secondo cosa non facile per l’atleta nato nel 1956 e che a 63 anni ha ancora la forza di lottare come un leone ruggente ed essere protagonista per se,per l’italia e per la sua compagine.

Ma vediamo come è arrivato a questo prestigioso risultato: a febbraio 2019 dopo un mese di allenamento vince i regionali di marcia invernale su strada a Roccelletta di Borgia sulla distanza dei Km.6; a marzo partecipa ,per la prima volta, ai Campionati italiani indoor master (pista al coperto) sulla distanza dei mt. 3000 e da Ancona torna con la medaglia d’argento ed il titolo di Vice Campione d’Italia; a giugno partecipa ai campionati italiani Libertas di Atletica Leggera a Boissano e vince il titolo di Campione Italiano sulla distanza dei km.5; a luglio a Firenze Campi di Bisanzio ai Campionati italiani master atletica leggera su pista sulla distanza dei km.5 torna con la medaglia d’argento ed il titolo di Vice Campione d’Italia. Un anno importante per questo atleta che con grande umiltà segue la programmazione tecnica dell’ Allenatore federale fidal Santo Mineo. Ed ora, dopo la delusione, sentitosi telefonicamente col suo Presidente e tecnico Santo Mineo, è tornato ad allenarsi con i due obiettivi rimasti in chiave marcia di campionato europeo che lo vedranno impegnato giorno 11 settembre, sempre ad Eraclea a mare, sulla distanza dei km.10 e poi il 14 settembre sulla distanza dei km.20 di marcia. La società sportiva è vicina alle performance dell’atleta e gli augura ad majora per le prossime gare europee che lo vedranno impegnato. Anche la FIDAL CALABRIA segue con attenzione l’evolversi delle prossime gare ed è soddisfatta della bellissima prestazione dell’atleta in forza al Centro Sportivo Giovanile Cz Lido.