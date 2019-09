Via Gariani: 'Pago le tasse per pulire strade e raccoglierei rifiuti'

CRONACA

Un anziano scrive a Catanzaroinforma: scopa e sacchetti in mano per far giocare i bambini

Domenica 08 Settembre 2019 - 14:17

Via Gariani è solo degrado e sporcizia, zona completamente abbandonata secondo quanto ci racconta il nostro lettore Mimmo che ci scrive e ci allega delle foto davvero emblematiche. Mimmo, anziano che risiede nella zona, più volte alla settimana prende scopa e sacchetti in mano per pulire le strade, togliere le erbacce e raccogliere i rifiuti. "Pago le tasse ma devo lavorare se voglio dare pulizia alla via dove risiedo. Lo faccio per me e le famiglie che ci abitano ma soprattutto per quei bambini che amano giocare per strada".