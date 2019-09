Monopoli-Catanzaro 0-1. La decide Kanoute

SPORT

MONOPOLI-CATANZARO 0-1

Marcatore: 6'st Kanoute

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Ferrara (11'st Rota), De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Piccinni, Giorno(28'st Hadziosmanovic), Donnarumma; Jefferson, Moreo (11'st Mendicino) A disposizione: Milli, Mercadante, Pecorini, Cuppone, Triarico, Antonacci, Tuttisanti, Marian, Fella, Ha Allenatore: Scienza

CATANZARO (3-4-3) : Di Gennaro; Celiento, Riggio, Martinelli; Statella(37st Quaranta), Maita, De Risio, Casoli (23'st Bianchimano); Kanoute (23'st Giannone), Nicastro (26'st Elizalde) Fischnaller (23'st Di Livio). A disposizione: Mittica, Favalli, Calì, Signorini, Elizalde, Figliomeni, Risolo, Mangni, Quaranta All. Auteri

Arbitro: D’Ascanio di Lugo d’Ancona(Assistenti: Zompese e Moro)

Note: Pomeriggio estivo piuttosto ventoso. Spettatori 1850 Circa 200 tifosi da Catanzaro. Ammoniti De Franco, Nicastro, Maita, De Risio. Segue resoconto

Un super Kanoute ha messo la freccia e il Catanzaro, a Monopoli, ha potuto spingere deciso sull’acceleratore della vittoria. E’ del franco senegalese la rete decisiva al “Veneziani”: per i giallorossi, dopo l’amara gita di Bisceglie, ecco arrivare dunque la prima gioia esterna della stagione. CRONACA – Gara non semplice sulla carta per le aquile: per questo Auteri vara l’usato sicuro schierando in campo l’undici ampiamente previsto alla vigilia; sponda biancoverde è invece Antonino tra i pali la sorpresa con Carriero a centrocampo e la coppia Jefferson-Moreo davanti. Primo tempo – Sembra un diesel intermittente il motore giallorosso in avvio ed è il Monopoli a farsi sotto per primo collezionando quattro angoli in altrettanti minuti. La prima occasione per le aquile arriva al quattordicesimo con uno stacco di testa di Fischnaller su cross di Casoli che impegna Antonino nella respinta in corner. Break positivo per gli uomini di Auteri che da lì in poi renderanno più continua la manovra arrivando a reclamare per ben due volte – inutilmente, però – il rigore. Inizia Kanoute per un tocco di mano in area di Maestrelli al minuto ventiquattro, prosegue – decisamente a ragione – Fischnaller al minuto trenta per un atterramento ad opera di Tazzer che l’arbitro sbagliando giudica regolare. Di nervosismo si arriva all’intervallo con i gialli a Maita e Nicastro e l’ordinata e ostinata resistenza biancoverde.

Secondo tempo – E’ Kanoute a salire in cattedra in apertura di ripresa con una rete annullata per fuorigioco millimetrico al pronti via e un’altra di pregevole fattura convalidata al settimo. Un’invenzione personale: l’attaccante punta De Franco, lo supera, e scarica un destro di potenza che batte Antonino. Violato il fortino, Scienza decide di mescolare le carte – dentro Mendicino e Rota, fuori Moreo e Ferrara – lo stesso però fa Auteri regalando l’esordio a Bianchimano – out Casoli – ed inserendo anche Giannone, Di Livio ed Elizalde – fuori Kanoute, Fischnaller e Nicastro. Monopoli generoso che ci prova con Donnarumma ma il suo tiro a giro su punizione viene parato da Di Gennaro; qualche minuto le aquile vanno per due volte vicine al raddoppio azionate dalla fantasia di Giannone: insidioso il suo mancino deviato in corner dal portiere monopolitano poi è Bianchimano a sprecare malamente un suo assist d’oro a centro area. A sette minuti dalla fine Auteri si cautela farcendo le linee con Quaranta – altro esordio – e il controllo della gara per i suoi si fa più deciso. Monopoli in forcing nel finale, bloccato però dal palo e dalla stanchezza: alla fine per i pugliesi non c’è altra via che alzare bandiera bianca mentre nel nutrito settore ospiti si fa festa tra colore ed entusiasmo.

Gianfranco Giovene